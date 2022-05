Morgan Stanley zet Aperam op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft het advies voor Aperam verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 46,00 naar 51,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Waar eerder Acerinox gold als de sectorfavoriet van Morgan Stanley, is dat nu Aperam. Het advies voor Acerinox werd verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen. Het aandeel Aperam is volgens Morgan Stanley achtergebleven ten opzichte van Europese sectorgenoten. De roestvast staalspecialist heeft volgens de bank een "veerkrachtige winst en een superieure conversie van EBITDA naar vrije kasstroom, als de cyclus normaliseert". Het aandeel Aperam steeg dinsdag 0,9 procent naar 38,97 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.