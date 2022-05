Siemens Energy wil bod op Siemens Gamesa doen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy heeft woensdag bevestigd dat het overweegt een bod uit te brengen op de aandelen Siemens Gamesa die het nog niet bezit. Siemens Energy bevestigd dit nadat media berichtten over de deal. Indien het bod slaagt, zal Siemens Gamesa van de beurs verdwijnen. Siemens Energy maakte niet bekend hoe hoog het bod op Siemens Gamesa wordt. Siemens Energy heeft een belang van 67 procent in Siemens Gamesa, aldus een melding van die laatste op zijn eigen website. Bron: ABM Financial News

