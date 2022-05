Siemens Healthineers verhoogt outlook opnieuw Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Healthineers heeft na beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal de outlook voor het gehele, boekjaar 2022 opnieuw verhoogd. Dit maakte de Duitse concurrent van Philips woensdag voorbeurs bekend. De omzet in het tweede kwartaal, dat eindigde op 31 maart, steeg met 37,7 procent op jaarbasis naar 5,46 miljard euro. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet met 15,8 procent. Analisten gingen vooraf uit van een omzet van 5,25 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam over deze verslagperiode 47 procent hoger uit op 980 miljoen euro, en de bijbehorende marge op 17,9 procent tegen 16,8 procent een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 583 miljoen euro, een stijging met 30,0 procent. Outlook Siemens Engineers heeft op basis van een verdere stijging van de vraag naar de snelle coronatests de outlook verhoogd. Voor heel dit boekjaar rekent het bedrijf op een vergelijkbare omzetgroei van 5,5 tot 7,5 procent tegen eerder een toename van 3 tot 5 procent. De aangepaste winst per aandeel zal tussen de 2,25 en 2,35 euro komen te liggen tegen eerder de aanname dat dit tussen de 2,18 en 2,30 euro zou zijn en ook deze outlook was al eerder het resultaat van een verhoging. Bron: ABM Financial News

