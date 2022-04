Nederlandse producentenprijzen fors hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse producentenprijzen zijn in maart op jaarbasis met bijna 26 procent gestegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 25,9 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, wat de sterkste stijging markeert sinds 1981. De stijging van de afzetprijzen is sinds juli 2021 ongekend groot, zei het statistiekbureau. "Sinds maart 2022 speelt voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee", aldus het CBS. "De effecten hiervan komen bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis", voegde het statistiekbureau toe. Producten van de aardolie-industrie waren in maart 106,1 procent duurder en ook in de chemische industrie stegen op jaarbasis met 38,5 procent. De afzetprijzen lagen in nagenoeg alle bedrijfstakken in de industrie in maart hoger dan een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.