Philips wil obligaties uitgeven

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips is van plan om één of meer obligaties uit te geven onder het Euro Medium Term Note-programma. Dit meldde het concern donderdag. Het concern zei tevens een aantal transacties te willen doen rond het beheer van aansprakelijkheidsclaims, waarmee naar verwachting de looptijden van schulden verlengd zal worden. Philips zei niet hoeveel het met de uitgifte van obligaties wil ophalen. De opbrengsten zullen gebruikt worden om het liquiditeitsprofiel op korte termijn te optimaliseren. Het bedrijf is van plan is om bepaalde uitstaande obligaties met looptijden tot 2023, 2024, 2025 en 2026 af te lossen. Bron: ABM Financial News

