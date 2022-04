'Twitter praat met Musk om overnamedeal te sluiten' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Twitter is in gesprek met Elon Musk om het social media-platform te verkopen aan de topman van Tesla. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Het zou volgens de bronnen deze week al tot een deal kunnen komen. Beide partijen zouden zondag met elkaar rond de tafel hebben gezeten om het bod van 43 miljoen dollar van Musk te bespreken. De twee zouden vooruitgang boeken in de gesprekken, ondanks dat er nog enkele punten besproken moeten worden. De bronnen waarschuwden dat het alsnog niet tot een deal kan leiden. Er werd aanvankelijk door de markt aangenomen dat Twitter het bod van Musk zou afslaan, ook omdat de topman van Tesla zich niet uitliet over de manier waarop hij het bod zou financieren. Twitter kwam zelfs met een zogeheten gifpil, om een vijandige overname te blokkeren. Twitter lijkt echter van mening te veranderen, nadat Musk liet weten dat hij 46,5 miljard dollar aan financiering heeft geregeld, zo meldde The Wall Street Journal op zondag. Musk noemde het bod van 54,20 dollar "het beste en laatste bod" dat hij doet op Twitter en dat hij de hoogte van het bod niet zal aanpassen. Bron: ABM Financial News

