Beursblik: Shell zal enorm profiteren van vraag naar LNG

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell is extreem goed gepositioneerd om te profiteren van een krappe LNG-markt, hetgeen de markt onderschat. Dit stellen analisten van Bank of America vrijdag in een rapport. Europa is naarstig op zoek naar alternatieven voor Russische energie, en hiervan kan Shell als marktleider in LNG heel goed profiteren. Die trend zal volgens Bank of America nog jarenlang aanhouden en dat kan het management van Shell ertoe brengen om de pay-out van het dividend te verhogen, zeker nu de balans weer op orde is. Dit jaar zal Shell voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen, waardoor het aantal uitstaande aandelen met meer dan 7 procent daalt. De Amerikaanse bank heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 27,50 Britse pond. Bron: ABM Financial News

