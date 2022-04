KPN verbetert aanbod voor toegang tot open glasvezelnetwerk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN wil de voorwaarden en tarieven voor toegang tot zijn open glasvezelnetwerken verbeteren voor wholesale-afnemers. Dit maakte het telecombedrijf vrijdagochtend bekend. KPN heeft toezichthouder ACM hierover schriftelijk geïnformeerd en verzocht de nieuwe voorwaarden en tarieven bindend te verklaren. Het aanbod geldt dan voor een periode van acht jaar. KPN maakt hiermee naar eigen zeggen mogelijk dat supersnel internet tegen een toegankelijke prijs binnen bereik van alle Nederlanders blijft. Bovendien wil KPN mogelijke mededingingsrisico’s die de toezichthouder ziet voorkomen. Het aanbod wordt vereenvoudigd naar één landelijk tarief. De zogenoemde ODF-lijnprijs voor wholesale-afnemers daalt hierdoor met ruim 10 procent tot 16,56 euro. De VULA-tarieven op de glasvezelnetwerken die vanaf 2020 worden aangelegd, waarbij een glasvezel wordt gedeeld met andere adressen, gaan afhankelijk van de schaal van de afnemer en de gekozen snelheid ruim 10 tot 30 procent naar beneden. KPN zegt toe dat het de komende acht jaar op deze wholesale-diensten een gematigde aanpassing van de consumentenprijsindex zal doorvoeren. "Met dit initiatief worden onze open netwerken nog aantrekkelijker voor onze wholesale-afnemers en houden consumenten in Nederland ruime keuze uit veel verschillende aanbieders", aldus CFO Chris Figee. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.