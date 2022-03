Update: Uber gaat uitgebreider samenwerken met BP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP en Uber starten een nieuwe strategische samenwerking. Dit meldden de twee bedrijven dinsdag. Dankzij de nieuwe samenwerking zullen de komende jaren meer dan 3.000 tankstations en gemakswinkels van BP worden opgenomen in de app van Uber Eats. Samen zullen de partners een enorm assortiment hoogwaardige gemaksproducten aanbieden, inclusief verse en bereide producten vanuit geselecteerde winkellocaties. De samenwerking breidt lokale afspraken van de twee bedrijven in Australië, Nieuw-Zeeland, Polen, Zuid-Afrika en aan de Amerikaanse westkust uit. In 2022 moeten daar het Verenigd Koninkrijk en het oosten van de Verenigde Staten bijkomen. Verder zijn er plannen voor locaties in andere Europese markten in 2023. Update: om extra informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

