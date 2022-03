Beursblik: Credit Suisse haalt Aperam van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het advies voor Aperam verlaagd van Outperform naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 54,00 naar 51,00 euro ging. Dit bleek uit een sectorrapport van de Zwitserse zakenbank. Beleggers verwachten een recessie in de roestvrijstaalmarkt, maar dat is volgens de analisten van de zakenbank onwaarschijnlijk. Hoewel de analisten verwachten dat de marges in de roestvrijstaalsector in Europa zullen pieken in de eerste helft van dit jaar en vervolgens zullen normaliseren in de tweede helft, wijzen de analisten in hun rapport op structurele verbeteringen in de sector. De bedrijven hebben hun balans flink versterkt en dat lijken beleggers volgens Credit Suisse over het hoofd te zien. Gezien de huidige onzekerheden in de markt, geeft Credit Suisse de voorkeur aan roestvrijstaalaandelen met een sterke, gezonde balans, een lagere schuldratio en een beperkte blootstelling aan Europa. Als gevolg haalde Credit Suisse het aandeel Aperam van de kooplijst, terwijl Acerinox er juist op werd gezet. Outokumpu werd donderdag van de verkooplijst gehaald door Credit Suisse. Het aandeel Aperam daalde donderdagochtend met 1,1 procent tot 42,92 euro. Bron: ABM Financial News

