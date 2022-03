Shell topfavoriet Bank of America Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America noemt Shell, TotalEnergies en Equinor als zijn favoriete aandelen in de huidige energiecrisis als gevolg van de sancties die Rusland zijn opgelegd na de invasie in Oekraïne. Shell en TotalEnergies zijn het meest favoriet, omdat deze twee bedrijven de meeste blootstelling hebben aan de krappe LNG-markt. Equinor is een favoriet vanwege zijn maximale blootstelling aan de Europese spotmarkt voor gas. De Amerikaanse bank verwacht dat de gasprijzen in Europa hoog blijven, nu er hard wordt gewerkt om de afhankelijkheid van Russische energie te verlagen naar nul. Hierdoor zal de toch al krappe LNG-markt alleen maar krapper worden, waarschuwen de analisten. Momenteel is Russisch gas nog goed voor 40 procent van het Europese gasverbruik. Voor 2023 voorziet de Bank of America een gemiddelde gasprijs die zes keer hoger ligt dan voor de coronacrisis. Dankzij deze hoge verwachtingen, liggen de winsttaxaties van Bank of America voor Shell, TotalEnergies en Equinor voor 2022 en 2023 ruim 40 procent hoger dan de analistenconsensus. Hoewel Equinor op korte termijn het meest profiteert van de hogere gasprijzen, verwacht de bank dat hogere prijzen voor LNG-contracten de winstgevendheid bij Shell en TotalEnergies tot 2030 zullen aanjagen. Bank of America heeft koopadviezen op Shell, TotalEnergies en Equinor. Het koersdoel voor Shell is 27,50 Britse pond. Bron: ABM Financial News

