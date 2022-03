Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong tot 0,9 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 2,2 procent lager op 716,46 punten.

De Amsterdamse aandelenmarkten zullen woensdag een stap terug doen, na de verliezen op dinsdag, nadat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne opvoerde. De olieprijs schoot hierdoor verder omhoog. Indexzwaargewicht Shell profiteert van de hogere olieprijzen. De Britse beurs opent zelfs in het groen, dankzij de zware weging van oliereuzen. Wall Street lijkt vanmiddag ook hoger te openen.

Het Russische leger lijkt gefrustreerd door het uitblijven van een snelle overwinning en is begonnen aan het aanvallen van burgerdoelen in een poging het moreel van Oekraïne te breken. Het Russische ministerie van Defensie zei dinsdag Oekraïense zendmasten en communicatiefaciliteiten in Kiev aan te vallen en adviseerde burgers om het gebied te verlaten. Westerse diplomaten maakten hieruit op dat een grote aanval op residentiele gebieden in Kiev onvermijdelijk zal zijn.

"De situatie Rusland-Oekraïne beïnvloedt duidelijk de markten", zei Randy Frederick van Charles Schwab. Beleggers kopen Amerikaanse staatsleningen, als vlucht naar veiligheid, zei hij. Het rendement op de tienjarige Treasury daalde door deze koopwoede met 13 basispunten tot 1,71 procent. Voor de invasie van Oekraïne was de rente nog opgelopen tot boven de 2 procent.

"De financials krijgen harde klappen omdat de tienjaarsrente sterk daalt", zei Frederick.

De oorlog in Oekraïne zal volgens analisten van Berenberg de inflatieverwachtingen voor een land als Duitsland enorm kunnen verslechteren. De gasprijzen stijgen in hoog tempo en ook de prijzen voor andere grondstoffen en voedsel zullen eveneens oplopen. "Deze hogere prijzen zullen worden doorberekend aan consumenten in de vorm van hogere elektriciteitsprijzen en gasrekeningen, maar ook op andere vlakken", aldus Berenberg. Ook zal het fiscale beleid vermoedelijk nog ruim blijven, zowel in Duitsland als de gehele eurozone, hetgeen de inflatie ook een 'boost' zal geven.

Analisten van MSCI Research waarschuwen zelfs voor stagflatie als de oorlog lang aanhoudt. In het ergste scenario blijven de olieprijzen stijgen, waardoor de druk van stagflatie groter wordt. "Een portefeuille van mondiale aandelen, obligaties en vastgoed kan dan tot wel 13 procent van zijn waarde verliezen", waarschuwden de marktvorsers.

De april-future voor West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 8 procent hoger op 103,41 dollar per vat op de New York Mercantile Exhange, nadat een aantal landen aankondigde gecoo¨rdineerd hun strategische noodreserves in te zetten. Westerse sancties tegen het Kremlin leiden tot minder aanvoer van olie in een markt waar al wereldwijde olietekorten waren voorafgaand aan de Russische invasie van Oekraïne. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs opnieuw krap vijf procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,1115. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1128 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1118 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com heeft in 2021 de omzet opnieuw flink zien aantrekken, maar het verlies nam wel toe. "Na een periode van significante investeringen en een piek van het EBITDA-verlies op aangepaste basis in de eerste helft van 2021, komen we nu steeds dichter bij winstgevendheid", zei CEO Jitse Groen.

Shell Australië neemt een belang van 49 procent in de Australische ontwikkelaar van windparken WestWind.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 1,6 procent lager op 4.306,26 punten en de Dow Jones-index zakte 1,8 procent tot 33.294,95 punten. Ook de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent, tot 13.532,46 punten.