Financials onderuit op rood Damrak

De vrije wereld is meer dan ooit verenigd in strijd tegen Poetin .??????????????????????????

In welke mate gaat China misbruik maken om het swift systeem te omzeilen en te verzwakken ?

China is neutraal en dat zegt genoeg .

Op de spelen hebben Poetin een verdrag ondertekend voor eeuwige vriendschap .

een boterbriefje gelijk in het huwelijk .

Als op dat moment Poetin zijn plannen niet verteld heeft dan zou China hem sterk moeten veroordelen over zijn daden .

Dus die bovenstaande zin trek ik sterk in twijfel .