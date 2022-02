Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat dinsdag vermoedelijk licht lager van start doordat onder meer de situatie rond Oekraïne gespannen blijft. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 1,8 procent op 747,89 punten. De hoofdindex noteerde vroeg in de middag zelfs nog meer dan 3 procent in het rood vanwege angst dat Rusland op korte termijn Oekraïne zou willen binnenvallen. De markt herstelde ’s middags deels na uitspraken van de Russische minister van Buitenlandse Zaken dat er nog altijd kans is op een diplomatieke oplossing.

Na het slot in Amsterdam maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bekend dat het ambassadepersoneel verplaatst wordt van hoofdstad Kiev naar Lviv, in het westen van Oekraïne, dicht tegen de Poolse grens aan.

Blinken sprak in een toelichting op dit besluit van een "dramatische versnelling van de Russische troepenopbouw". De Oekraïense president Zelensky zei daarnaast dat komende woensdag een Russische aanval wordt verwacht.

Volgens marktanalisten is het lastig om te handelen op de situatie, omdat er geen goed zicht is op de kans van een invasie of op de aard en hevigheid van de reactie vanuit de Westerse landen. Als agressie vanuit Moskou leidt tot economische sancties, kan de wereldeconomie echter onvoorspelbaar reageren. Hogere energieprijzen zijn een waarschijnlijk gevolg. WTI-olie steeg maandag tot ruim 95 dollar per vat. Dat was voor het eerst in zeven jaar.

In het geval van een invasie "zal er een negatief effect op de markten zijn, maar ik denk ook dat beleggers dit al deels verdisconteerd hebben", aldus Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank.

De aandelenkoersen worden de afgelopen maanden al gedrukt door het vooruitzicht van hogere rentes in de Verenigde Staten, nu de inflatie daar nog steeds verder oploopt. De kans op een grondoorlog in Europa is een aanvullende bron van onzekerheid geworden, aldus Skovgaard.

Moskou ontkent overigens plannen te hebben voor een invasie in het buurland, maar de militaire opbouw van Rusland heeft zich wel versneld en er staan troepen aan drie kanten van het land opgesteld.

Sommige commentatoren zien dat de spanningen aan de Oekraïense grens reden zijn voor beleggers om te vluchten in staatsleningen. Dit zou de druk verlichten op de Fed om de rente snel te verhogen, omdat de marktrente op tienjarige Treasury's hierdoor minder snel oploopt. De tienjaarsrente noteerde vanochtend op 1,98 procent, na een piek van ruim 2 procent vorige week.

Op Wall Street gaven de hoofdindices maandag overwegend licht terrein prijs na een afstraffing vrijdag. Hoofdgraadmeter S&P 500 daalde 0,4 procent.

In Azië noteren de beurzen in Japan en Hongkong vanochtend grofweg 1 procent lager. De Shanghai Composite koerst wel nipt in het groen.

Naast bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor onder meer de Duitse ZEW-index en de Empire State index in de VS.

Bedrijfsnieuws

Randstad zag in het vierde kwartaal, zoals voorzien, de omzet en de resultaten stijgen en overtrof de verwachtingen. Het afgelopen kwartaal steeg de omzet autonoom op jaarbasis met 16,3 procent naar 6.754 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op 6.490 miljoen euro. De EBITA voor eenmalige posten kwam in het vierde kwartaal uit op 335 miljoen euro. De trend in januari was vergelijkbaar met die in het vierde kwartaal. Ook verhoogde Randstad het dividend.

Afgelopen kwartaal steeg de omzet van DSM op jaarbasis van 2.080 naar 2.417 miljoen euro en de aangepaste EBITDA liep op van 390 naar 440 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus van Vara hadden gerekend op een omzet van 2.255 miljoen euro en een aangepaste EBITDA van 424 miljoen euro. DSM wil een dividend over 2021 betalen van 2,50 euro per aandeel, een stijging met 0,10 euro. Over 2022 liet DSM zich optimistisch uit. Dit jaar zal in lijn zijn met de doelstellingen van het bedrijf op de middellange termijn.

Het aangepaste bedrijfsresultaat van de kunstmestfabrikant OCI steeg in het afgelopen kwartaal met liefst 291 procent naar 1,04 miljard dollar. In het derde kwartaal kwam het resultaat uit op 501 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2020 werd een aangepaste EBITDA behaald van 266 miljoen dollar. OCI verwacht dat de eerste helft van 2022 ook sterk zal zijn.

NN bereikte een overeenkomst over de aankoop van het resterende belang van 49 procent in de divisie levensverzekeringen van ABN AMRO Verzekeringen voor een bedrag van 253 miljoen euro.

BAM bereikte overeenstemming over de verkoop van werkmaatschappij BAM Contractors.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,4 procent tot 4.401,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent tot 34.566,17 punten en de Nasdaq sloot vlak op 13.790,92 punten.