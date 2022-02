Beursblik: weinig verrassing bij Unibail

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft voor 2021 weinig verrassende resultaten gepresenteerd. Dit stelden analisten van JPMorgan Cazenove donderdag.

Unibail boekte afgelopen jaar een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 6,91 euro. Dat is ruim 5 procent minder dan de 7,28 euro in 2020, maar meer dan het bedrijf zelf had verwacht. De winst was ook 1 procent meer dan JPMorgan had voorzien, maar juist 1 procent minder dan de consensus.

Voor 2022 rekent Unibail-Rodamco-Westfield op een aangepaste terugkerende winst per aandeel van 8,20 tot 8,40 euro. Dat is in lijn met de consensus op Bloomberg, merkte JPMorgan op.

JPMorgan heeft een Onderwogen advies op Unibail met een koersdoel van 50,00 euro.