Beursblik: Aegon bescheiden met vooruitzichten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in 2021 de doelen ruimschoots overtroffen en de bescheiden doelen voor dit jaar zullen vermoedelijk ook worden verslagen. Dit concludeerde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag. De operationele winst van Aegon kwam in het vierde kwartaal 2,5 procent hoger uit dan de analistenconsensus en de nettowinst van 526 miljoen euro zelfs 100 miljoen euro. Die meevallers zijn volgens Kalamboussis vooral te danken aan variabele compensaties. De analist wees echter ook op de hogere sterftecijfers, vooral in de VS. Al met al goede resultaten, oordeelde Kalamboussis. "Maar de lagere kapitaalgeneratie zou wel eens kunnen teleurstellen." Aegon handhaafde de outlook voor 2022 grotendeels, al werd de verzekeraar wel positiever over de vrije kasstroom. ING rekende echter op meer en denkt nog altijd dat Aegon in 2022 deze "bescheiden doelen" zal overtreffen. ING heeft een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 6,25 euro. Het aandeel daalde woensdag 4,3 procent naar 5,12 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.