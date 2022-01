Groupe Casino waarschuwt voor tegenwind Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Groupe Casino heeft de winstverwachting neerwaarts bijgesteld, na tegenvallende foodretailverkopen in Frankrijk in het vierde kwartaal. De Franse markt voor foodretail kromp in het vierde kwartaal met 3,7 procent en met 5,6 procent in Ile de France, het gebied rond Parijs. In plaats van een toename van het EBITDA-resultaat verwacht Casino nu voor de Franse retailomzet een lichte daling van de EBITDA met 1,7 procent, van 1,304 miljard in 2020 tot 1,280 miljard in 2021. De kwartaalcijfers en jaarcijfer worden op 25 februari gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.