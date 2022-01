Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nu er nog altijd gezocht lijkt te worden naar een nieuw evenwicht na het rentebesluit van de Federal Reserve van afgelopen woensdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 1,4 procent op 461 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,9 procent naar 15.232,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,5 procent met een stand van 6.917,68 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag 1,3 procent naar 7.459,88 punten.

"Beleggers zitten nog in hun maag met het nieuws van de Fed van woensdag die de rente sneller wil verhogen en waren tegelijk opgelucht dat de hoge economische groei in de VS in het vierde kwartaal 6,9 procent bedroeg, terwijl werd gerekend op 5,5 procent", aldus analisten van IG Nederland. "Dat is ook voeding voor toekomstige renteverhogingen."

"De Europese beurzen hebben moeite om de volatiliteit op Wall Street van zich af te zetten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Franse economie liet in het vierde kwartaal op kwartaalbasis een groei van 0,7 procent zien, beter dan de verwachte 0,5 procent, maar duidelijk minder dat de 3,1 procent in het derde kwartaal.

De Duitse economie toonde in het laatste kwartaal van het vorig jaar een groter dan verwachte krimp van 0,7 procent op kwartaalbasis. Vooraf lag de prognose op een krimp met 0,5 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam in januari definitief uit op 8,5 negatief, gelijk aan de voorlopige meting en in iets slechter dan de 8,4 negatief in december.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de inkomens en bestedingen met de voor het rentebeleid van de Federal Reserve toonaangevende PCE-inflatie-indicator gepubliceerd. Verder gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse arbeidskosten over het vierde kwartaal en het consumentenvertrouwen over januari van de gemiddelde Amerikaan, zoals dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het groen op 86,92 dollar, terwijl voor een april-future Brent 88,49 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1135. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1131 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1146 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Hennes & Mauritz heeft in het vierde kwartaal van 2021 de impact van de coronacrisis grotendeels achter zich gelaten. De koers van het aandeel noteerde 4,9 procent hoger.

Flink negatief ontvangen cijfers van chipmaker Intel donderdag op Wall Street deden onder meer halfgeleiderspecialisten weinig goeds. De koersen van aandelen ASML en ASMI daalden 3,8 procent. Het aandeel van het Franse STMicroelectronics leverde 1,8 procent in. In Frankfurt noteerde het aandeel Infineon 3,3 procent onder de slotkoers van donderdag.

In Parijs noteerde twee hoofdaandelen hoger in koers en in Frankfurt waren dat er vijf. Het aandeel Sartorius was met een koerswinst van 1,6 procent een echte uitschieter.

Van de hoofdaandelen in Parijs noteerden er 30 een koersverlies van meer dan 1 procent, in Frankfurt 26, waarbij het aandeel Henkel met 9,6 procent in koers omlaag ging.

In Amsterdam viel de koers van het aandeel Signify op met een koerswinst van 13,6 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 verloor donderdag 0,5 procent op 4.326,51 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 34.160,78 punten en de Nasdaq eindigde 1,4 procent in het rood op 13.352,78 punten.