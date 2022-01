'Sterk jaareinde Signify' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Na een tegenvallend derde kwartaal, heeft Signify een beter dan verwacht vierde kwartaal achter de rug. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING vrijdag. "Gezien de aanhoudende problemen in de mondiale aanvoerketen, is dit een solide prestatie", aldus de analist. Signify overtrof op alle vlakken de verwachtingen, maar vooral de prestaties bij Digital Solutions waren flink beter met een autonome groei van 11 procent tegenover een consensusverwachting van 2 procent. Op groepsniveau was de marge geen verrassing, maar het onderliggende beeld was volgens Hesselink wat verdeeld. Zo vielen de marges bij Digital Solutions hoger uit dan voorzien, maar die van Digital Products en Conventional juist lager. Verder viel de aangepaste EBITA 6 procent hoger uit dan waar de consensus op mikte. De outlook van Signify voorspelt een hogere autonome groei dan waar door analisten rekening mee wordt gehouden, terwijl de margeverwachtingen wat tekortschieten, zo oordeelde de analist van ING. ING handhaafde het koopadvies op Signify met een koersdoel van 65,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 12,2 procent tot 46,23 euro. Bron: ABM Financial News

