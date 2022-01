Signify kiest Bram Schot als opvolger commissaris Eelco Blok Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify wil Bram Schot benoemen als lid van de raad van commissarissen, als opvolger van Eelco Blok, die dit jaar op eigen verzoek van de raad verlaat na afloop van zijn termijn. Dat maakte het lichtbedrijf donderdag bekend. Schot is niet uitvoerend bestuurder bij Shell en was in het verleden CEO van Audi Group, waar hij de transitie naar elektrisch rijden in gang zette. Ook was hij directeur van Volkswagen en vicevoorzitter bij Porsche. De voorzitter van Signify's raad van commissarissen Arthur van der Poel dankt Blok voor zijn bijdrage en verwelkomt Schot. "De heer Schot combineert managementervaring en uitgebreide kennis van technologie met een sterk begrip van het belang van een benadering die de klant centraal stelt. Wij denken dat ons dat waardevolle inzichten zal geven." Bron: ABM Financial News

