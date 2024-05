Media: ING start verkoop pakket Franse hypotheken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING is begonnen met de verkoop van zijn hypothekenportefeuille in Frankrijk, waar de bank zich terugtrekt als retailbank. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag. De afgelopen week heeft ING institutionele beleggers benaderd die mogelijk belangstelling hebben, meldde het persbureau op basis van anonieme bronnen. De transactie zou een waarde hebben van ongeveer 2 miljard euro. ING kondigde eind 2021 aan dat de bank zich terugtrekt als retailbank in Frankrijk en dat ING in dat land alleen nog voor zakelijke klanten actief blijft. De retailklanten konden via een deal met Boursorama overstappen naar de digitale retailbank van Société Générale. De consumentenleningen en hypotheken gingen echter niet mee. Bron: ABM Financial News

