Veon krijgt opnieuw uitstel van Nasdaq

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft tot 19 juli 2024 uitstel gekregen van Nasdaq voor het indienen van zijn jaarverslag. Dat maakte het van oorsprong Russische telecombedrijf, met een notering aan het Damrak, woensdag bekend. Op 20 mei ontving Veon een waarschuwing van Nasdaq omdat het jaarverslag niet bijtijds was ingediend. Vorig jaar speelde de kwestie ook al. Nasdaq heeft het bedrijf tot 19 juli 2024 de tijd gegeven om zijn jaarverslag in te dienen. Sinds het vertrek van Veon uit Rusland is het bedrijf op zoek naar een externe auditor die voldoet aan het regelement van Nasdaq. Het concern zegt momenteel te werken aan de benoeming van een auditor. Bron: ABM Financial News

