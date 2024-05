AEX gaat vlakke opening tegemoet en om deze man draait het allemaal vandaag

De AEX-index gaat een vlakke tot iets hogere opening tegemoet nadat Wall Street hoger, maar Azië terughoudend de dag is uitgegaan.

Het wordt een lange zit voor beleggers, want het echte market moving nieuws verschijnt pas als de Amsterdamse beurs zijn deuren heeft gesloten. De man waar alle ogen vandaag op zijn gericht is Jensen Huang, de uit Taiwan afkomstige Amerikaan die Nvidia in 1993 heeft opgericht en nog altijd aan het roer staat. Na sluiting van Wall Street vertelt hij hoe Q1 is verlopen voor deze publiekslieveling.

De naam Nvidia is afgeleid van het Latijnse Invidia, wat afgunst betekent. Dat is ook wel het gevoel dat het aandeel oproept bij wie niet in een vroeg stadium is ingestapt. Zelfs wie op 1 januari stukken had gekocht, had een fraaie rit omhoog gemaakt: de koers staat YTD 98% in de plus.

Twee uur eerder verschijnen de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Het is altijd weer een verrassing of daar iets uit komt waar de markten op reageren.

Omzet Aalberts onder druk

Tot het zover is, kunnen beleggers kauwen op de cijfers van Aalberts en ander nieuws. Uit de vrij summiere update van Aalberts blijkt dat de omzet in Q1 met 2,6% op jaarbasis is gedaald. Bij de industriële technologie-tak steeg de omzet met 1,7%, maar bij building technology (de tak die zich bezighoudt met verduurzaming van gebouwen) daalde deze met 6,1%. Dit laatste was vooral te wijten aan uitstel van nieuwbouwprojecten.

Aalberts noemde de marktomstandigheden 'uitdagend', maar weet daar naar eigen zeggen redelijk doorheen te laveren met kostenbesparingen en prijsverhogingen.

Heijmans presenteert nieuwe strategie

Ook interessant is de beleggersdag die Heijmans vandaag houdt. Het bouwbedrijf presenteert daar een nieuwe strategie, getiteld ‘Together towards 2030’. Het concern wil de omzet in 2027 hebben opgekrikt naar €3 miljard en de Ebitda-marge verhogen naar 7 tot 9% (tegen 6,9% nu). Ook wil Heijmans de helft van de nettowinst uitkeren als dividend in contanten in plaats van keuzedividend. Het concern verwacht flink te kunnen profiteren van een forse toename in de vraag naar woningen, aanleg van wegen en onderhoud.

Nederlandse huizen nóg duurder: +7,5% YoY

De eigen woning is het grootste vermogensbestanddeel van veel Nederlanders. En de waarde daarvan neemt hard toe, zo blijkt uit de laatste meting van het CBS en het Kadaster. Voor een koopwoning werd in april gemiddeld €435.984 neergeteld. Dat is 7,5% meer dan een jaar eerder en 1% meer dan in maart Er werden ook ruim 22% meer huizen verkocht dan een jaar eerder.

Dat de huizenprijzen weer fors oplopen, komt deels door loonstijgingen. Volgens het CBS stegen de CAO-lonen in 2023 dubbel zo hard als in 2022: met 6,1%, tegen 3,2% in 2022. Hierdoor kunnen huizenkopers meer lenen en zijn ze ook bereid om hogere bedragen te bieden dan voorheen.

Ook de krapte op de woningmarkt speelt een belangrijke rol. Volgens makelaarsvereniging NVM droogt het aanbod van woningen op, terwijl daar een grote én toenemende vraag naar huizen tegenover staat.

En het is bitcoinpizzadag

22 mei zal altijd een pijnlijke dag blijven voor Laszlo Hanyecz, een bitcoin-belegger uit Florida. Exact 14 jaar geleden bestelde hij twee grote pizza's en rekende af in bitcoin: 10.000 om precies te zijn. Het was de allereerste transactie met de cryptomunt in de reële economie ooit. En het was nog best een klusje om dat voor elkaar te krijgen: naar verluidt moest de man maar liefst vier dagen op zijn pizza's wachten omdat geen hond interesse had in zo'n virtuele munt.

Sinds die memorabele dag gaat 22 mei de geschiedenisboekjes in als Bitcoin-pizzadag. Had Hanyecz de cryptomunten in zijn wallet laten zitten, dan was zijn tegoed nu uitgegroeid tot een duizelingwekkende $698.990.000. Buy & hold is zo'n gekke strategie nog niet. Ook de pizzabakkers uit de Sunshine State - op eentje na - zullen spijt hebben als haren op hun hoofd dat ze het verzoek hebben afgewezen.

Met Hanyecz is het gelukkig helemaal goed gekomen. De IT-specialist is alsnog, met hard werken, miljonair geworden. Zij het met enkele nullen minder op zijn bankrekening.

Ook beleggers in bitcoin kunnen niet ontevreden zijn; dit jaar althans. De koers van de cryptomunt is YTD 63% in waarde gestegen. Dat wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de lancering van spot bitcoin-ETF's in de VS, in januari. Dit zijn indexfondsen die de koers van de munt volgen, zonder dat u daadwerkelijk bitcoins hoeft in te slaan. Ook in Hongkong zijn onlangs voor het eerst bitcoin-ETF's op de markt toegalaten. Dit heeft de drempel om in de munt te investeren verlaagd.

Er zijn vergelijkbare producten in de maak voor ether, reden waarom de koers van de nummer twee crypto gisteren fors steeg.

Het is bij crypto's een beetje wat een gek ervoor geeft. Anders dan bij aandelen valt niet uit te rekenen wat zo'n belegging waard zou moeten zijn. Ook is het vaak lastig om te zien wat de koers drijft omdat de handel vrij schimmig is. Een groot deel van de munten is in handen van zogeheten whales, grote investeerders. Als zij zich roeren kan dat leiden tot forse koersuitslagen. U kunt met bitcoin prachtige rendementen behalen, maar de risico's zijn navenant.

Rode koersen in Japan, andere Aziatische beurzen dichtbij huis

De stemming in Azië vannacht zou je het best als afwachtend kunnen omschrijven. De cijfers van Nvidia en de Fed-notulen kunnen voor vuurwerk zorgen, dus hielden beleggers hun kruit letterlijk droog.

Alleen in Japan bewogen de koersen een duidelijke richting op. Naar beneden, welteverstaan. Er was onder meer teleurstelling over een toename van het handelstekort in april. De export groeide minder hard dan verwacht, door met name een achterblijvende vraag in China. Ook de import viel tegen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.50 uur:

Nikkei 225: -0,8%

TOPIX (Japan): -0,7%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,2%

Shanghai Composite index: -0,04%

Hang Seng (Hongkong): +0,2%

Kospi (Zuid-Korea): -0,1%

Techaandelen lagen er wisselend bij. TSMC gaat als een speer aan de vooravond van de cijfers van Nvidia.

Alibaba: -0,8%

Baidu: -1,6%

Prosus-deelneming Tencent: +0,3%

TSMC: +2,7% (!)

Samsung: -0,6%

Wall Street maakt kleine draai omhoog

Wall Street ging aarzelend uit de startblokken, maar slaagde erin met winst de dag uit te gaan. Fed-bestuurder Christopher Waller zei in niet mis te verstane bewoordingen dat er meer meevallende inflatiecijfers moeten komen voordat de Fed peinst over een renteverlaging. Maar dat kon beleggers niet van hun stuk brengen. De S&P500, de Nasdaq en de Dow Jones-index eindigden ieder 0,2% hoger.

Er kwamen diverse bedrijven met cijfers en deze werden op eentje na lauw ontvangen. Warenhuisketen Macy's verhoogde de outlook na beter dan verwachte cijfers en dat viel in de smaak: de koers steeg met 5%. Lowe's daarentegen moest 1,8% inleveren. De woonwinkel- en doe-het-zelfketen zag de winst en omzet dalen, maar overtrof wel de marktverwachtingen. Ook de resultaten van Zoom Video Communications (-0,4%) waren beter dan verwacht, maar de outlook stelde teleur. Cybersecurity expert Palo Alto Networks (-3,7%) kon de handen evenmin op elkaar krijgen voor de cijfers. De koers van Nvidia steeg met 0,6% aan de vooravond van de kwartaalcijfers.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een vlakke tot iets hogere opening tegemoet.

Weinig beweging in Azië vannacht, met uitzondering van Japan dat onderuit ging.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is onder de 12 gezakt en staat op 11,86. Maar dit zou volgens IEX-analist Martin Crum weleens stilte voor de storm kunnen zijn. Wat er precies aan de hand is en hoe u zich kunt indekken tegen een mogelijke marktcorrectie leest u in dit artikel.

De euro noteert fractioneel lager op 1,0854 ten opzichte van de dollar.

Rust op het rentefront. De tienjaarsrente op Amerikaans staatspapier staat nagenoeg onveranderd op 4,42%. De Nederlandse tienjaarsrente staat 1 basispuntje lager op 2,786%.

De goudprijs noteert 0,3% lager op $2.413 per troy ounce.

De olieprijzen zitten in de lift naar beneden. Een vat WTI kost nu $78 en voor een vat Brent-olie betaalt u $82.



De bitcoinkoers flirt met de $70.000-grens en staat 0,5% hoger op $69.999.

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts. Een lange lijst ditmaal:

Adviezen

Forse koersdoelverlagingen voor Galapagos en Alfen:

Galapagos: naar €30 van €45, maar advies blijft houden - Barclays

Alfen: naar €40 van €52 en houden - Jefferies

Unilever: naar 3.900 pence van 3.600 pence en houden - Sanford C. Bernstein & Co

Agenda: zetten de Fed en Nvidia straks de beurs op stelten?

Zoals gezegd zijn de ogen van beleggers vandaag gericht op techgigant Nvidia, dat pas na sluiting van Wall Street de boeken opent. De verwachtingen zijn hooggespannen. Hierdoor is goed waarschijnlijk niet goed genoeg: als het bedrijf slechts voldoet aan de marktverwachtingen, is de kans groot dat de koers keldert.

Analisten op Wall Street houden gemiddeld rekening met een omzet van $24,51 miljard, tegen nog $7,19 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De uitgaven aan AI en de cloud zitten in de lift en daar profiteert het bedrijf van. Maar concurrenten zitten ook niet stil en de oplaaiende handelsoorlog tussen de VS en China kan ook impact hebben op het bedrijf. Beleggers zullen dan ook vooral nieuwsgierig zijn naar de vooruitzichten. IEX-analist Ivo Breukink heeft een uitgebreide vooruitblik op de cijfers gemaakt. Deze vindt u hier.

Ook Snowflake komt om 22:00 uur door, maar die resultaten worden waarschijnlijk ondergesneeuwd door die van Nvidia.

Belangstelling is er ongetwijfeld ook voor de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, toen de rente een pas op de plaats maakte. Beleggers zullen zoals gebruikelijk op zoek gaan naar hints over het moment waarop de rente voor het eerst omlaag kan. Volgens de financiële markten ligt september het meest voor de hand.

Hier kunt u alle informatie over het vorige rentebesluit nog eens rustig nalezen. Vorige week was Fed-voorzitter Jerome Powell in Nederland. Daar benadrukte hij toen nogmaals dat het zaak is het huidige restrictieve beleid zijn werk te laten doen om de inflatie naar de gewenste 2% te krijgen. De belangrijkste bevindingen van dit bliksembezoek vindt u hier.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 uur: Heijmans - beleggersdag

13:00 uur: Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)

16:00 uur: Bestaande woningverkopen april (VS)

16:30 uur: Olievoorraden - wekelijks (VS)

20:00 uur: Federal Reserve notulen (VS)

22:00 uur: Nvidia Q1-cijfers

22:00 uur: Snowflake Q1-cijfers

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!