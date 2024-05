Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen woensdag op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood. Wall Street maakt woensdag vermoedelijk een pas op de plaats, nadat de S&P 500 en techbeurs Nasdaq dinsdag opnieuw op recordniveaus sloten. De markt kijkt woensdag met name uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, waarna de aandacht verschuift naar de kwartaalcijfers van chipreus Nvidia nabeurs. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de daling van de 'angstgraadmeter' VIX naar 11,9 punten, het laagste niveau sinds november 2019. "Het is een signaal dat beleggers na een volatiele maand april de rust weer hebben gevonden. Dit komt door beter dan verwachte kwartaalcijfers en de bevestiging van een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie. Die rust kan echter zomaar weer omslaan als Nvidia vanavond nabeurs de torenhoge verwachtingen niet kan waarmaken", aldus Wiersma. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde in aanloop naar de Fed-notulen 2 basispunten hoger op 4,442 procent, terwijl de tweejaarsrente 3 basispunten steeg tot 4,865 procent. Op macro-economisch vlak staan woensdag naast de notulen van de Fed, voorbeurs de wekelijkse hypotheekaanvragen op de agenda, en na het openen van de beurzen de bestaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden. Olie noteerde woensdag 0,6 procent lager op 78,23 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0853 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0854 op de borden. Bedrijfsnieuws Nvidia noteerde voorbeurs 0,6 procent lager, in aanloop naar de kwartaalcijfers nabeurs. Analisten voorspellen dat de omzet het afgelopen kwartaal bijna is verviervoudigd tot 24,6 miljard dollar, terwijl erop gerekend wordt dat de winst is vervijfvoudigd tot 5,60 dollar per aandeel. Het concern zelf mikte op een omzet van 23,5 tot 24,5 miljard dollar. Toll Brothers steeg voorbeurs 1,2 procent, nadat de luxe huizenbouwer beter dan verwachte kwartaalresultaten rapporteerde. ViaSat boekte het afgelopen kwartaal een verlies, terwijl de omzet met 73 procent steeg, gedreven door een bijdrage van de recente overname van Inmarsat. Het satellietcommunicatiebedrijf verloor voorbeurs 11,6 procent. Urban Outfitters rapporteerde over het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 0,69 dollar per aandeel, waarmee de analistenverwachting van 0,53 dollar per aandeel werd overtroffen. De omzet steeg met 7,8 procent tot 1,2 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 5,5 procent. Naast Nvidia publiceren ook onder meer Target en Snowflake cijfers. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 5.321,41 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 39.872,99 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.832,62 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.