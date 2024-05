Valuta: Britse pond in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Het Britse pond trok woensdag aan na teleurstellende inflatiedata uit het Verenigd Koninkrijk over april.

"De inflatie van 2,3 procent verschilde niet eens zoveel van de verwachte 2,1 procent", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De inflatie in de Britse dienstensector kwam wel uit op 5,9 procent waar 5,4 procent was verwacht. De kerninflatie bedroeg bovendien 3,9 procent en dat is nog lang niet wat de Bank of England graag ziet. Wij denken dan ook dat de eerstvolgende kans op een renteverlaging in het VK niet eerder dan augustus is", aldus Mevissen.

De Bank of England komt op 20 juni weer met een rentebesluit naar buiten. In juli is er geen monetaire vergadering.

Mevissen kijkt woensdag vooral uit naar de notulen van de meeste recente beleidsvergadering van de Fed met het oog op eventuele nieuwe inzichten. Dinsdag gaf Fed-bestuurder Christopher Waller aan meer bevestiging te willen zien dat de inflatie de juiste kant op beweegt. Bij een bijeenkomst van Fed-leden in Atlanta waren vergelijkbare geluiden te horen.

De inflatie van Canada kwam over april uit op 2,7 procent tegen 2,9 procent in maart. Dit is het laagste punt in drie jaar. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,5 procent. De inflatiedoelstelling van de centrale bank ligt op 2,0 procent. De beleidsrente van de bank staat nu op 5,0 procent. Op 5 juni komt de bank weer ter vergadering bijeen voor een rentebesluit.

De centrale bank van Nieuw-Zeeland liet woensdag de rente op 5,50 procent staan, omdat de prijzen in het land nog niet op het gewenste niveau staan. RBNZ streeft naar een inflatie van 1 tot 3 procent. In maart kwam de inflatie van het land uit op 4,0 procent. De bank verwacht dat de inflatie eind dit jaar binnen de gewenste bandbreedte valt.

De euro noteerde woensdag 0,7 procent hoger op 1,0848 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8524 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2728 dollar. De dollar van Nieuw-Zeeland noteerde 0,4 procent hoger op 0,6114 Amerikaanse dollar.