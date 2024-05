Target stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het eerste kwartaal iets minder winst geboekt op een licht lagere omzet en stelde beleggers daarmee teleur. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Amerikaanse retailer.

Het aandeel daalde in de handel voorbeurs met 7,6 procent tot het laagste niveau in drie maanden.

De nettowinst in het afgelopen kwartaal, dat liep tot 4 mei, daalde van 950 miljoen naar 942 miljoen dollar, of van 2,05 naar 2,03 dollar per aandeel. De consensusverwachting volgens FactSet was een minieme stijging tot 2,06 dollar per aandeel.

De omzet daalde zoals verwacht met 3 procent tot 24,5 miljard dollar en de brutomarge verbeterde van 26,3 naar 27,7 procent, dankzij kostenbesparingen die compenseerden voor kortingsacties op producten.

Outlook

Target voorziet in het lopende tweede kwartaal een aangepaste winst per aandeel te boeken van 1,95 tot 2,35 dollar. De consensus houdt rekening met 2,20 dollar per aandeel.

Voor heel het boekjaar zou de aangepaste winst per aandeel nog steeds tussen 8,60 en 9,60 dollar uitkomen, volgens Target, terwijl de vergelijkbare omzet gelijk blijft of in het beste geval 2 procent groeit. Eerder zei het bedrijf te rekenen op een bescheiden toename van de omzet.