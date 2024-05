Biogen koopt Human Immunology Biosciences Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Biogen koopt het niet beursgenoteerde biotechbedrijf Human Immunology Biosciences (HI-Bio) voor 1,15 miljard dollar plus mogelijk 650 miljoen dollar aan mijlpaalbetalingen. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. Het leidende middel van HI-Bio is felzartamab, dat volgens onderzoek kan dienen als een mogelijke behandeling voor aandoeningen van het immuunsysteem, stelde Biogen. Als mogelijke behandeling voor de nierziekte membraneuze nefropathie, heeft het middel de aanduidingen "doorbraaktherapie" en "weesgeneesmiddel" gekregen, wat erop wijst dat toezichthouders het als veelbelovend zien. Ook voor de behandeling tegen afstoting van niertransplantaten heeft felzartamab de status van weesgeneesmiddel gekregen, die wordt toegekend als er geen andere behandelingen bestaan voor het medische probleem. Voor beide indicaties zijn de fase 2-onderzoeken voltooid en zijn er plannen voor een derde en laatste klinische studiefase. Priya Singhal van Biogen spreekt van een strategische toevoeging aan de portefeuille, nu het bedrijf zijn pijplijn op het gebied van immunologie uitbreidt. Bron: ABM Financial News

