Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in aanloop naar de publicatie van de notulen van de laatste Fed-vergadering. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 522,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 18.660,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 8.094,25 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 8.391,98 punten. Na de laatste Fed-vergadering hebben tal van centrale bankiers de behoefte geuit aan meer bevestiging voor een afnemende inflatie, voordat een renteverlaging wordt overwogen. Ook dinsdag gaven diverse Fed-leden deze boodschap af. Inmiddels lijkt juni als mogelijkheid voor een renteverlaging afgevallen, terwijl er ook partijen zijn die voor dit jaar rekening houden met één renteverlaging in plaats van twee, waar de bredere markt nog op mikt. In het VK kwam de inflatie hoger uit dan verwacht en bleken de prijzen in de sector dienstverlening een punt van aandacht te blijven. Olie noteerde woensdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het rood op 77,56 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 81,76 dollar werd betaald, een daling van eveneens 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0843. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0854 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0857 op de borden. Bedrijfsnieuws Alstom bevindt zich volgens Citi Research in een goede herstelperiode na de cijfers over 2023. Eén van de punten waar verbetering in moet komen betreft de kasstroom en daar boekt de treinenbouwer vorderingen, aldus Citi. Dat geldt ook voor de marges en orders. Het aandeel noteerde 2,4 procent lager. Marks & Spencer boekte over het gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 maart, de hoogste brutowinst in tien jaar, al werd door analisten een nog hogere winst voorspeld. Het aandeel steeg 7,4 procent. Elia heeft woensdag de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. Elia blijft daarmee mikken op een nettowinst van 335 tot 385 miljoen euro. Dit zou een aangepast rendement op eigen vermogen betekenen van 7 tot 8 procent. De koers daalde 3,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P500 sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 5.321,41 punten, de Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.832,63 punten en de Dow Jones-index klom 0,2 procent tot 39.872,99 punten. Bron: ABM Financial News

