Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na het verlies van maandag in een markt die voor beleggers de nodige koopkansen lijkt te bieden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,8 procent op 460,06 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,8 procent naar 15.138,93 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,0 procent met een stand van 6.857,38 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,8 procent naar 7.356,89 punten. De Duitse Ifo-index voor het ondernemersklimaat in Duitsland kwam over januari hoger uit dan in december en met 95,7 ook hoger dan de verwachte 94,7. Voor vanmiddag staat in de Verenigde Staten alleen het consumentenvertrouwen gemeten door onderzoeksbureau The Conference Board op de agenda. Olie noteerde dinsdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 84,17 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 87,28 dollar werd betaald, een winst van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1288. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1305 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1323 op de borden.



Bedrijfsnieuws Ericsson heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar meer omzet en resultaat weten te boeken. De koers van het aandeel noteerde 7,4 procent hoger. Remy Cointreau heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar beduidend meer omzet behaald, vooral dankzij flinke groei in de verkoop van cognac. De koers van het aandeel noteerde 2,4 procent lager. Credit Suisse heeft het nettoresultaat in het vierde kwartaal onder druk zien staan door een half miljard Zwitserse frank aan voorzieningen. De koers van het aandeel noteerde 0,9 procent lager. Na de verliezen van maandag lopen de koersen van de hoofdaandelen met noteringen aan de beurzen van Parijs en Frankfurt. In Parijs noteerden 23 aandelenkoersen een plus van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dat er 16, onder aanvoering van de koers van het aandeel Fresenius Medical Care, die 6,5 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood. De S&P 500 steeg maandag uiteindelijk 0,3 procent op een slot van 4.410,13 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.855,13 punten. De Dow Jones sloot 0,3 procent in de plus op 34.364,50 punten. Bron: ABM Financial News

