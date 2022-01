Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat Wall Street donderdag in de slotfase capituleerde en de eerder opgebouwde winsten prijsgaf. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 1,4 procent op 474,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,5 procent naar 15.663,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,4 procent met een stand van 7.095,19 punten. De Britse FTSE zakte vrijdag 0,8 procent naar 7.522,57 punten. De Britse detailhandelsverkopen vielen in december flink tegen, met een daling van 3,7 procent op maandbasis, waar een afname van 0,6 procent ten opzichte van november was voorzien. Vanmiddag staan twee cijfers op de agenda en dat zijn de Amerikaanse leidende indicatoren in december en het voorlopige consumentenvertrouwen van de eurozone over januari. Olie noteerde vrijdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het rood op 83,92 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 86,86 dollar werd betaald, een daling van 1,7 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1327. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1329 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1309 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs noteerden onder de hoofdaandelen er drie koerswinst, in Frankfurt vijf. Alleen de koers van het aandeel Beiersdorf zag in Frankfurt kans meer dan 1 procent winst op het bord te krijgen. In Parijs daalden 24 koersen meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dat er 28, aangevoerd door het aandeel Siemens Energy waar 12,2 procent vanaf ging. Siemens Energy daalde na een winstwaarschuwing van dochterbedrijf Siemens Gamesa, een producent van windturbines, ontstaan door de fusie van Siemens Wind Power en het Spaanse Gamesa. De fabrikant heeft problemen met de aanvoer van onderdelen. Ook de koers van het aandeel Siemens Games verloor in Madrid ruim 10 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De S&P 500 daalde donderdag 1,1 procent op 4.482,73 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 34.715,39 punten en de Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 14.154,02 punten. Bron: ABM Financial News

