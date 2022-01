Beleggers laten Rusland links liggen

Oekraïne is het grootste deel van de vorige eeuw een onderdeel geweest van de Sovjet-Unie en was daarvoor eeuwenlang deel van Rusland.

In het oosten is de meerderheid van de bevolking Russisch en op Rusland gericht. De rebellie in Oekraïne van enkele jaren geleden heeft zich dan ook vooral in dit oostelijke gebied afgespeeld.



Belangrijker is de verwijzing naar artikel 10 van het NAVO-verdrag dat een land moet bijdragen tot de veiligheid van het Noord-Atlantisch verdragsgebied.



Door de ligging van Oekraïne direct aan de grenzen van Rusland en de aanwezigheid van een cultuurgrens vormt het een bron van conflict en is daarmee ongeschikt als NAVO-lid. Oekraïne had nooit uitgenodigd moeten worden voor een traject naar toetreding. Er werden en worden valse verwachtingen gewekt bij Oekraïne en er worden onwenselijke irritatie en gevoelens van bedreiging in Rusland mee opgeroepen.