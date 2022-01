Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een markt die reageert op oplopende rentestanden, maar ook toenemende geopolitieke spanningen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 1,3 procent op 476,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,1 procent naar 15.754,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 7.119,56 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,8 procent naar 7.554,47 punten.

De lange rente in de Verenigde Staten noteert inmiddels rond 1,8 procent, terwijl rondom Oekraïne geen gewapende conflict is ingeprijsd, maar de spanning zeker nog niet weg is.

De Britse werkloosheid liet in november een verder afname zien, zo bleek vanochtend uit cijfers. De werkloosheid zit weer bijna op het niveau van voor de crisis.

De Duitse ZEW-verwachtingsindex kwam over januari beduidend hoger uit dan verwacht, namelijk op 51,7 tegen 29,9 in december. Economen hadden gerekend op een stijging tot 32,5.

Vanmiddag komt de OPEC met zijn maandrapport en publiceren de Amerikanen de Empire State-index over januari en het vertrouwen onder de huizenbouwers.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 84,69 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 87,61 dollar werd betaald, een stijging van 1,3 procent. De olieprijs is dinsdag gestegen tot het hoogste niveau in ruim 7 jaar, nadat door Iran gesteunde rebellen in Jemen drone-aanvallen hebben uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten.

De euro/dollar noteerde op 1,1392. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1402 en maandag rond 22.00 stond er een stand van 1,1407 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt kleurden de borden vrijwel geheel rood. Parijs telde drie plussen, Frankfurt vijf.

Koersen van bankaandelen liepen op, met 0,6 procent koerswinst voor het aandeel van BNP Paribas en 0,9 procent voor het aandeel KBC. Aandelen in energie stegen met 1,0 procent koerswinst voor het aandeel Total, 1,1 procent voor het aandeel Shell en 1,2 procent voor het aandeel BP in Londen.

Telecom had de wind eveneens in de rug, met een koersstijging van 1,6 procent voor het aandeel KPN en 0,3 procent voor het aandeel Proximus.

Koersen van techaandelen hadden het daarentegen relatief lastig. In Parijs noteerde de koers van het aandeel Worldline onderaan met een verlies van 3,7 procent. In Amsterdam verloor de koers van het aandeel van sectorgenoot Adyen 2,6 procent. Het aandeel Delivery Hero daalde in de DAX het hardst in koers, in dit geval met 3,9 procent. Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor het aandeel van het bedrijf. In Amsterdam daalde de koers van het aandeel Just Eat Takeaway 1,5 procent en gaf in Londen het aandeel Deliveroo 3,2 procent in koers prijs.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het rood.

De Amerikaanse beurs bleef maandag dicht in verband met Martin Luther King Day.