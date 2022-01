Verdeeld beeld Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag verdeeld. Met nog een paar uur handel te gaan daalt de S&P 500 0,5 procent op 4.701,83 punten, stijgt de Dow Jones index 0,2 procent tot 36.362,40 punten en verliest de Nasdaq 1,4 procent bij een stand van 14.982,64 punten.

Volgens marktstrateeg Peter Garnry van Saxo Bank rekent de markt erop dat de inflatie in 2022 zal afzwakken maar onzeker blijft in hoeverre.

"Amerikaanse aandelen bevinden zich in een krappe bandbreedte en er zullen aanzienlijke verrassingen in kwartaalcijfers (positief of negatief) of een forse stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente voor nodig zijn om uit die bandbreedte te komen", aldus de marktkenner.

Het cijferseizoen in de VS komt langzaam op stoom. Vrijdag openen financials als JPMorgan Chase en Citigroup de boeken.

"Wellicht brengt het cijferseizoen een welkome normaliteit voor de markten na een periode van angst, opluchting en speculatie", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda.

Op macro-economisch vlak bleek het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week te zijn gestegen naar 230.000, waar gerekend werd op een stabiel niveau van 207.000.

Het cijfer voor de producentenprijzen was iets lager dan verwacht, met een stijging in december van 0,2 procent, waar een toename van 0,4 procent was voorspeld sinds november.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn de producentenprijzen niettemin bijna 10 procent hoger, wat bijdraagt aan de inflatiedruk. Woensdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de VS in december zijn gestegen met 7 procent. De kerninflatie kwam uit op 5,5 procent, waar 5,4 procent werd voorzien.

"De inflatiedata bevestigen dat de Fed moet ingrijpen", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De vraag voor beleggers is nu of de Amerikaanse economie dat aankan, aldus de marktanalist, "want de hele economie en aandelenmarkten zijn verslaafd geraakt aan een accommoderend beleid."

Federal Reserve-gouverneur Lael Brainard verschijnt donderdag in de Amerikaanse Senaat als onderdeel van haar nominatie als vicevoorzitter van de Fed. Brainard benadrukte dat het monetaire beleid van de Fed erop gericht is om de inflatie terug te dringen tot 2 procent, zonder dat het economisch herstel daarbij in gevaar komt.

De beoogd vicevoorzitter van de Fed leek tijdens haar benoemingshoorzitting verder sterk te hinten op een renteverhoging in maart. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag evenwel stabiel rond 1,73 procent.

De euro/dollar handelt rond 1,1465. WTI-olie is donderdag iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Ford stijgen 4 procent, waarmee de marktwaarde van de autofabrikant voor het eerst boven de 100 miljard dollar uitkomt.

Delta Air Lines rapporteerde over het vierde kwartaal een nettoverlies van 408 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,22 dollar was beter dan de FactSet-consensus van 0,14 dollar. Ook de omzet viel mee. Het aandeel stijgt 3 procent.

De onderaannemers van KB Home zijn geraakt door de omikrongolf van het coronavirus, maar het bedrijf zegt meer ervaring te hebben met dit soort verstoringen na bijna twee jaar pandemie. Het aandeel wint 15 procent.

Robinhood Markets is voorlopig niet van plan om veel geld in cryptomunten te steken, zei CFO Jason Warnick. Terwijl de handelaren die bij Robinhood handelen er een moord voor doen, ziet Warnick geen dwingende strategische reden om een significante hoeveelheid contanten van het bedrijf in cryptovaluta te steken. Robinhood biedt geen nieuwe cryptomunten aan, totdat toezichthouders meer zeggen over hoe ze willen omgaan met deze nieuwe markt. Het aandeel daalt donderdag met nog een paar uur handel te gaan zo'n 5 procent.