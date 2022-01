Ryanair tipt Lufthansa: maak tickets goedkoper Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair beschuldigt rivaal Lufthansa ervan concurrentie en vrije consumentenkeuze te blokkeren, door ongebruikte slots te blokkeren met zogenaamde 'spookvluchten', vluchten zonder passagiers, terwijl ze het probleem kunnen oplossen met goedkopere tickets. Lufthansa stelt gedwongen te zijn om duizenden vluchten vrijwel leeg uit te voeren, omdat het bedrijf anders landingsrechten kwijtraakt, en pleit daarom bij de Europese instanties voor aanpassing van deze regel. "Lufthansa huilt graag krokodillentranen over het milieu, terwijl ze alles doen om hun slots te beschermen", aldus CEO Michael O'Leary van Ryanair woensdag. "De oplossing is simpel. Lufthansa zou de lege stoelen moeten verkopen tegen lage prijzen, en zo de Europese consumenten belonen die de 12 miljard euro aan staatssteun financierden die Lufthansa en zijn dochterbedrijven in België, Oostenrijk en Zwitserland tijdens de coronacrisis ontvingen", stelde de Ierse prijsvechter. Ryanair roept de Europese Commissie op om Lufthansa en andere luchtvaartmaatschappijen die staatssteun kregen ongebruikte landingsrechten af te nemen, zodat rivalen zoals Ryanair concurrerende vluchten kunnen aanbieden op luchthavens zoals Frankfurt, Zaventem en Wenen. Bron: ABM Financial News

