Vicevoorzitter Fed treedt af

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Richard Clarida treedt aanstaande vrijdag af als vicevoorzitter van de Federal Reserve. Dit maakte de centrale bank maandagavond bekend. Het vertrek van Clarida volgt op vragen over vermeende handel met voorkennis aan het begin van de coronapandemie. Zijn termijn loopt eind deze maand af. Donderdag beoordeelt de Amerikaanse Senaat de nominatie van zijn vermoedelijke opvolger, Lael Brainard. Eerst buigen de senatoren zich dinsdag over de voorgenomen herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Fed. Bron: ABM Financial News

