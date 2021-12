Uitgelicht: opnieuw moeizaam jaar voor Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Na een hectisch 2020 leek Galapagos 2021 in rustiger vaarwater te komen. Maar niks bleek minder waar, want ook in 2021 bleek de gifbeker bij het Belgisch-Nederlandse biotechconcern nog niet leeg.

In januari van dit jaar noteerde het aandeel Galapagos rond de 80 euro na het rampjaar 2020. In de zomer van vorig jaar besloot de Amerikaanse FDA ontstekingsremmer filgotinib niet zonder meer goed te keuren als behandeling tegen reuma. De klap voor het aandeel was enorm. Kort voor kerst 2020 besloot samenwerkingspartner Gilead Sciences helemaal af te zien van een marktlancering van filgotinib als reumamiddel.

Een bittere pil, omdat daarmee een flinke potentiële winst verloren ging. De goedkeuring van filgotinib als reumabehandeling in Europa en Japan was in 2020 uiteindelijk niet meer dan een doekje voor het bloeden.

2021 zou rustiger moeten beginnen, maar dat viel tegen. In februari maakten Galapagos en Gilead bekend dat ze hun onderzoeksstudies met het middel ziritaxestat tegen longfibrose niet werden voortgezet.

CEO Onno van de Stolpe sprak destijds van een enorme teleurstelling en dat vonden beleggers ook. Analisten stelden dat het nieuws rond ziritaxestat voor nieuwe onzekerheid rond de pijplijn zorgde.

Reden voor Galapagos om die pijplijn in 2021 te herzien en kostenbesparingen door te voeren. Niet-kernactiviteiten werden daarbij stopgezet.

Hoop gevestigd op Toledo

Volgens analist Peter Welford van Jefferies betekenen de teleurstellingen rond filgotinib in de VS en longfibrose, dat het onderzoeksprogramma Toledo cruciaal voor Galapagos zou zijn om weer geloofwaardigheid op te bouwen.

En juist dat programma liet dit jaar ook geen onverdeeld positieve resultaten zien. Drie patiëntenstudies met Toledo-compound GLPG3970 toonden deze zomer weliswaar een remming bij reuma, maar de gepresenteerde vooruitgang viel desondanks tegen. Dat een Fase 2-studie naar een behandeling tegen psoriasis betere resultaten opleverde, wist beleggers en analisten niet te overtuigen.

"Hoewel tegenslagen bij de biotechsector horen, maakt Galapagos het wel heel bont", stelde analist Martin Crum van IEX dan ook. "Het geduld en het krediet bij de markt is op", constateerde Crum in juli.

UBS vond dat Galapagos in het Toledo-programma moest focussen op meer veelbelovende moleculen. Dat betekende ook een vertraging van effectief een jaar, concludeerde de Zwitserse bank deze zomer, en dat terwijl onderzoekschef Piet Wigerinck op dat moment net zijn vertrek had aangekondigd. Inmiddels is Wigerinck vertrokken bij Galapagos.

Van de Stolpe met pensioen

Het vertrek van de chief scientific officer bleek niet de enige managementwissel bij het bedrijf. In augustus maakte oprichter en CEO Van de Stolpe bekend dat hij met pensioen gaat. Dat was volgens analisten geen verrassing. Jefferies oordeelde destijds dat het vinden van een opvolger tijd zou vergen. Vooralsnog is er eind 2021 niks bekend over een nieuwe CEO voor Galapagos.

Het aanstellen van een nieuwe topman zou het aandeel in 2022 in beweging kunnen zetten. De nieuwe topman of topvrouw zal hard moeten werken om het vertrouwen van beleggers terug te winnen. In 2021 was er weinig nieuws waaraan zij zich vast kunnen klampen.

Want hoewel filgotinib, met merknaam Jyseleca, goedkeuring kreeg in de Europese Unie als behandeling tegen matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa, is de kans klein dat het middel in de VS ooit nog op de markt komt als ontstekingsremmer, ook niet tegen darmontstekingen. Analisten van KBC Securities besloten in oktober dan ook om een eventuele Amerikaanse omzet van het middel tegen deze ziekten uit zijn modellen te halen.

Het ergste achter de rug

De vraag is nu of de gifbeker bij Galapagos eindelijk leeg is. Richting het eind van het jaar lijkt het aandeel, dat in 2021 jaarbasis x procent verloor, wat op te krabbelen. Zakenbank Kempen zette Galapagos eerder deze maand dan ook weer op zijn kooplijst.

Analist Alex Cogut vindt het afsplitsen van het verkoopapparaat dat Jyseleca verkoopt, van de R&D-tak, een interessante optie voor Galapagos. Dat zou de opbrengsten voor zowel Galapagos als Gilead volgens Cogut maximaliseren.

De analist van Kempen denkt dat het aandeel zijn dieptepunt wel heeft bereikt en ziet als volgende richtpunt de presentatie van het nieuwe managementteam van Galapagos, die hij in de komende maanden verwacht.