Groen licht voor overname Suez

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De overname van Suez door Veolia is goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat meldden de afvalverwerkings- en waterzuiveringsbedrijven dinsdag. De fusie is akkoord, omdat Veolia heeft toegezegd vrijwel alle activiteiten van Suez in de afvalindustrie en de gemeentelijke watermarkt in Frankrijk te verkopen. Ook moeten de meeste activiteiten van Veolia in de Franse zakelijke waterbeheermarkt worden verkocht, evenals een deel van de activiteiten van zowel Suez als Veolia in de stort van gevaarlijk afval en in de verbranding en behandeling van gevaarlijk afval. Met deze stappen zijn de mededingingsbezwaren van de Europese Commissie weggenomen, stelde eurocommisaris Margrethe Vestager. Het gecombineerde bedrijf krijgt een omzet van bijna 7 miljard euro. Bron: ABM Financial News

