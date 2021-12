Lucas Bols lanceert aandelenuitgifte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft donderdagavond een aandelenuitgifte gelanceerd. De destillateur wil maximaal 2,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Met de opbrengst financiert Lucas Bols de vanochtend aangekondigde overname van Tequila Partida en de resterende betaling die het nog moet doen voor de acquisitie van Nuvo. Het restant zal Lucas Bols gebruiken voor het verlagen van de schuld en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Het aandeel Lucas Bols sloot donderdag op 11,58 euro, een stijging van 1,22 procent. Uitgaande van de slotkoers zou de emissie bijna 29 miljoen euro opleveren. Doorgaans wordt er echter een korting van enkele procenten gegeven bij een dergelijke uitgifte. Een aantal grote aandeelhouders heeft al laten weten in te zullen tekenen op de private plaatsing. Ook CEO Huub van Doorne deed dit. ABN AMRO en Rabobank begeleiden de uitgifte. Bron: ABM Financial News

