Forse koerswinsten in Amsterdam, ASML en ASMI ruim 5% omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend fors hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 2,7 procent op 799,09 punten.

"De Europese beurzen zijn de week goed begonnen, waarbij beleggers een negatieve week achter zich laten en zich focussen op de verwachting dat de omikronvariant van het coronavirus weliswaar zeer besmettelijk is, maar slechts milde klachten geeft", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Hewson zijn er nog steeds veel signalen dat de nieuwe variant geen grote stijging van het aantal ziekenhuisopnames en de dodenaantallen teweeg brengt.

"Met een beetje smokkelen en het veranderen van de trendlijn, weet de Nederlandse beurs misschien dan toch in zijn lange termijn stijgende trend te blijven?", zo vraagt beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx zich af.

"Zolang de omikronvariant slechts tot vertraging van het economische groeiherstel leidt en niet tot afstel daarvan, vinden we aandelen de meest aantrekkelijke beleggingscategorie", oordeelde investment manager Simon Wiersma van ING. "Voorwaarde is wel dat de centrale banken de geldkraan niet te snel dicht zullen draaien. Dat is naar onze mening het grootste risico voor 2022", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1273. De olieprijzen koersten 2,9 procent hoger.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duitse ZEW index voor het economisch sentiment in december is gedaald, maar wel in een minder sterk tempo dan verwacht. Verder groeide de economie in de eurozone in het derde kwartaal met 2,2 procent op kwartaalbasis, net als in het tweede kwartaal.

Stijgers en dalers

Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen ging Just Eat Takeaway.com aan kop met een winst van 6,1 procent. De afgelopen dagen stond het aandeel nog flink onder druk.

De halfgeleiderspecialisten ASML en ASMI stegen ook aanzienlijk met 5,0 tot 6,0 procent. ASR won na een strategische update 2,2 procent. UBS wat te spreken over de nieuwe doelstellingen van de verzekeraar en vooral over de aandeelhoudersbeloning die in het vooruitzicht werd gesteld.

In de AMX won Galapagos 5,7 procent. Het aandeel Galapagos is volgens analist Alex Cogut van zakenbank Kempen weer koopwaardig, met een koersdoel van 67,00 euro.

OCI won 4,3 procent, na een koopadvies van JPMorgan. Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank zijn de verwachtingen voor de kunstmestmarkt "zeer gunstig" dankzij een sterke vraag. Dalers bleven achterwege.

In de AScX wonnen Pharming en CM.com meer dan vier procent.

Het lokaal genoteerde Universal Music Group steeg met 3,2 procent.