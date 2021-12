Valutabericht: markt wacht op de Fed

(ABM FN-Dow Jones) Inmiddels is de grootste onzekerheid over de nieuwe coronavariant, omikron, wel over zijn hoogtepunt heen en dat betekent dat de markt zal uitkijken naar de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve halverwege december. Dit denkt analist Joost Derks van iBanFirst.

Komende week staan er met name updates van reeds gepubliceerde data op de rol, wat inhoudt dat de macro-economische kalender waarschijnlijk een beperkte impact zal hebben op de koersen, voorziet Derks. "De meeste aandacht zal uitgaan naar de Fed meeting op 14 en 15 december, maar daar zal de markt nog even een weekje geduld voor moeten hebben."

Derks denkt dat de meeste onzekerheid over de omikron-variant wel achter de rug is. Opmerkelijk is dat de Amerikaanse dollar niet de 'safe haven' bleek die het doorgaans is. Dit komt volgens de analist doordat het virus een negatief effect kan hebben op het economisch herstel in de VS. "Hierdoor is het minder zeker dat de Federal Reserve volgend jaar de rente stapsgewijs gaat opschroeven. Daar had de valutawereld in de loop van dit jaar al een flink voorschot op genomen."

De inflatie blijven evenwel hoog, en is vermoedelijk minder tijdelijk dan aanvankelijk gedacht, zo liet voorzitter Jerome Powell al doorschemeren.

"Mogelijk gaat de Fed in zijn laatste vergadering dit jaar aankondigen de afbouw van de coronasteun te versnellen, dat zou de dollar weer een boost geven met een nieuwe aanval voor de euro/dollar op 1,12."