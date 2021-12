AEX verliest verder terrein in volatiele week

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week verder gedaald. Bij een slot van 772,22 punten op vrijdag daalde de AEX 1,2 procent op weekbasis. Vorige week eindigde de index op 781,63 punten, toen een verlies van bijna 5 procent op weekbasis.

Het was vooral de nieuwe coronavariant omikron die de gemoederen bleef bezighouden. Beleggers hebben volgens investment manager Simon Wiersma van ING een hekel aan onzekerheid, en dat verklaart de hoge volatiliteit die momenteel heerst.

"Hoewel wij geen virologen zijn, en dus ook niet precies kunnen inschatten wat de impact van omikron zal zijn, gaan we er vooralsnog van uit dat we geen strenge lockdowns krijgen. De economische schade kan zo beperkt blijven tot een aantal sectoren, zoals de reis-en vrijetijdssector. Die hebben meestal geen grote vertegenwoordiging op de wereldwijde aandelenbeurzen", aldus Wiersma.

Analisten van IG vinden de huidige volatiliteit echter niet zo vreemd.

"Vooralsnog is het december en dat is vaak een goede beursmaand." IG stelde dat de AEX sinds het jaar 2000 gemiddeld 1,6 procent rendement optekent in de maand december. "Ruim een kwart van het rendement van een gemiddeld kalenderjaar."

Inmiddels staat de AEX nog altijd zo'n 24 procent hoger ten opzichte van het begin van het jaar.

Volgens Wiersma hielp het ook niet dat Fed-voorzitter Jerome Powell deze week in het Amerikaanse Congres erop hintte dat de centrale bank de geldkraan sneller wil dichtdraaien. Een besluit daarover wordt echter pas genomen na het evalueren van actuele data over de arbeidsmarkt en inflatie.

Hoofdbrekens Fed na tegenvallend banenrapport

Het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid dat deze week verscheen, is dan ook van groot belang voor de beleidskoers die de Fed gaat varen.

Economen hielden vooraf rekening met een banengroei van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent in november. Er kwamen in werkelijkheid slechts 210.000 banen bij, terwijl de werkloosheid daalde naar 4,2 procent.

Dat lijkt te duiden op een vertraging in de Amerikaanse arbeidsmarkt, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"De banengroei en het werkloosheidspercentage zijn de weergave van twee verschillende enquêtes, één onder bedrijven, de tweede onder huishoudens, die niets met elkaar te maken hebben. Wat het verschil bepaalt, is moeilijk vast te stellen. Bij de banen valt wel op dat de vertraging in brede zin zichtbaar is en niet alleen wordt bepaald door de horecasector."

Marey sluit niet uit dat dit rapport voor de Fed enkele hoofdbrekens met zich meebrengt. "Gezien de inflatie zou dit rapport nu nog geen verschil moeten maken, maar het zal voor de mild gestemde monetaire beleidsmakers van de Fed voldoende aanleiding zijn aan te sturen op bedachtzaamheid bij tapering, het tempo waarin en het rentebeleid", aldus Marey.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1275 en daarmee op weekbasis licht lager.

OPEC wacht af

Een vat WTI-olie kostte vrijdag 68,50 dollar, wat op weekbasis een pas op de plaats betekende, na een forse daling van meer dan 10 procent vorige week.

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten besloten om de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag te verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus.

Hoewel OPEC+ niet direct ingrijpt, blijven ze wel "in zitting, in afwachting van verdere ontwikkelingen in de pandemie en houden ze de markt nauwlettend in de gaten om onmiddellijke aanpassingen te doen indien nodig", zei de groep in een verklaring.

"Hiermee komt OPEC+ tegemoet aan de wens van olie-importerende landen als India, China en de VS en heeft het daarmee een groter geopolitiek conflict vooralsnog vermeden", volgens senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Veel zal de komende periode afhangen van de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar olie. "Dit zal worden bepaald door de verspreiding van het omikron-variant, en de werking van de bestaande vaccins daartegen", meent Van Cleef.

Stijgers en dalers

Shell was afgelopen week met afstand koploper in de AEX. Het aandeel steeg meer dan 5 procent. Het energieconcern heeft de verkoop van zijn bezittingen in het Permian Basin aan ConocoPhillips afgerond. De verkoop levert 9,5 miljard dollar in contanten op. Shell zal daarvan 7 miljard dollar uitkeren aan aandeelhouders.

Ook financials deden goede zaken, met winsten van gemiddeld 2 procent voor ING, Aegon, ASR en NN Group. De aandelen zouden kunnen profiteren wanneer de rentes sneller stijgen.

Philips leverde op weekbasis zo'n 8 procent in, terwijl Just Eat Takeaway bijna 15 procent verloor.



In de Midkap won Basic-Fit 5,5 procent. Met de dreiging van nieuwe lockdownmaatregelen, kreeg de uitbater van fitnessketens de afgelopen weken juist flinke klappen. Arcadis steeg op gepaste afstand zo'n 2 procent op weekbasis.

Intertrust, lijdend voorwerp in een overnamespel, en Inpost verloren respectievelijk meer dan 11 en ruim 12 procent en belandden daarmee onderaan in de AMX.

Aalberts daalde op weekbasis ruim 4 procent na het formuleren van doelstellingen in aanloop naar een beleggersdag. Analisten waren hierover positiever dan beleggers.

Accsys ging aan kop in de AScX met een winst op weekbasis van meer dan 4 procent, terwijl Pharming de rij sloot met een verlies van bijna 8 procent. Aandeelhouder De Engh uit Naarden heeft sinds 26 november een stemrecht van iets meer dan 9,04 procent in Accsys, zo bleek deze week uit een melding aan de toezichthouder.

ForFarmers won op weekbasis ruim 1 procent na de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Omgerekend gaat het om 15 procent van het aandelenkapitaal, aldus Degroof Petercam. Vermoedelijk is de verkoopdruk die ontstond doordat APG afscheid nam van het belang in ForFarmers vrijwel voorbij, aldus Degroof, dus het inkoopprogramma zal voor de nodige steun zorgen. De marktomstandigheden blijven evenwel lastig, aldus de bank.

Het lokaal genoteerde Ease2pay steeg deze week ruim 7 procent. Het betaalbedrijf neemt het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum over voor 10,7 miljoen nieuwe aandelen.

Nieuwkomers Onward Medical en Ebusco kenden een gemengde week. Onward steeg ruim 1 procent na koopaanbevelingen van Kepler Cheuvreux en Degroof Petercam. Ebusco verloor bijna 2 procent op weekbasis, ondanks de Europese goedkeuring voor een nieuwe bus en een serie koopadviezen.