Beperkte winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent tot 779,38 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn belegger terughoudend in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport, dat later vandaag verschijnt. "De cijfers zullen het verdere verloop van de handelsdag bepalen", aldus Aslam. "De Fed kijkt nauwkeurig naar deze data en de kans is zeer groot dat de centrale bank hier haar beleid op aanpast."

Normaal gezien zijn de volumes in aanloop naar de banencijfers relatief laag. De markt verwacht volgens Aslam sterke cijfers, al kijken beleggers ook naar de impact van de omikronvariant van het coronavirus op de Amerikaanse economie.

De verwachting is dat er in november 550.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in de VS, terwijl de werkloosheid mogelijk is gedaald van 4,6 naar 4,5 procent en de uurlonen met 5 procent stegen. Een maand eerder kwamen er nog 531.000 banen bij.

"De beurzen lijken weer wat in evenwicht te komen aan het einde van een moeilijke week, die werd gekenmerkt door angst voor de omikronvariant van het coronavirus en de steeds hawkish wordende outlook vanuit centrale banken", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. De onzekerheid blijft evenwel boven de markten hangen en ook de volatiliteit blijft hoog, zo ziet Hunter.

Ook analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote ziet veel bewegelijkheid op de beurzen. Ozkardeskaya verwacht dat de banencijfers juist minder aandacht zullen trekken dan normaal, gezien de focus van de Fed momenteel lijkt te liggen op de hoge inflatie. Desondanks worden sterke cijfers nog steeds gezien als goed nieuws voor de aandelenkoersen. "Een sterk rapport betekent op zijn minst dat de economie minder steun nodig heeft."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1293. De olieprijzen stegen met 2,7 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging AkzoNobel aan kop met een koerswinst van 2,4 procent. Royal Dutch Shell won 1,1 procent. Prosus noteerde met een verlies van 1,7 procent in het rood.

De Chinese taxidienst Didi maakte vanochtend bekend al na 6 maanden zijn beursnotering in New York op te heffen. De Chinese autoriteiten willen naar verluidt niet dat gevoelige data in buitenlandse handen kunnen vallen. Aandelen die een vergelijkbaar lot kunnen treffen, zoals Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, noteerden vanochtend in Hongkong lager. Tecent verloor meer dan 2 procent.

In de AMX won Fagron 1,6 procent. Aalberts verloor juist 2,5 procent op 53,02 euro in de nasleep van de beleggersdag op donderdag. Morgan Stanley verlaagde het advies voor Aalberts van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar het koersdoel werd wel verhoogd, van 56,00 euro naar 58,00 euro.

In de AScX maakte bouwer BAM een pas op de plaats, na een positief rapport met een koersdoelverhoging van Kempen. Lucas Bols steeg 2,1 procent.

Onder de lokaal genoteerde aandelen won Onward Medical 8,2 procent.