Wall Street kijkt weer omhoog

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat donderdag een hogere opening tegemoet, nadat de Amerikaanse beurzen woensdagavond de winsten niet wisten vast te houden en moesten capituleren. Futures wijzen rond lunchtijd op een openingswinst van circa een half procent. "Een opvallende openingsindicatie met het negatieve nieuws rondom Apple", zei handelaar Bert van der Pol van Today's Group. Woensdag werd voor het eerst de omikron-variant van het coronavirus vastgesteld in de VS. Daarnaast hintte voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, net als een dag eerder, op het versneld dichtdraaien van de geldkraan, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Dat leidde tot nervositeit." De tienjaarsrente daalde. Vandaag loopt die weer op, naar 1,444 procent. De macro-agenda is vandaag relatief mager. De wekelijkse steunaanvragen zullen weer op de nodige aandacht kunnen rekenen. Economen rekenen op 240.000 aanvragen, waar een week eerder met 199.000 het laagste punt sinds 15 november 1969 werd aangetikt. Verder is er een bijeenkomst van OPEC+. De uitkomst hiervan is volgens energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO erg onzeker. Voorheen was de aanbodkant de onzekere factor, maar door corona is inmiddels ook de vraag zeer onvoorspelbaar. De euro/dollar handelde op 1,1334 en olie werd ruim een procent duurder. Bedrijfsnieuws Apple kampt, naast verstoringen in de aanvoerketen, nu ook met een verminderde vraag naar iPhones, zo schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Apple zou zijn toeleveranciers inmiddels hebben gewaarschuwd. Volgens Bloomberg verlaagde Apple de doelstelling voor de productie van de iPhone 13 met 10 miljoen exemplaren naar 90 miljoen als gevolg van een tekort aan onderdelen. Het aandeel Apple lijkt bij opening meer dan 2 procent prijs te geven. GM lijkt een procent hoger van start te gaan. De autobouwer heeft de winstverwachtingen verhoogd, zo bleek woensdag tijdens een bijeenkomst van Credit Suisse. De automaker mikt voor heel dit jaar nu op een winst voor belastingen van circa 14 miljard dollar, waar eerder nog werd gemikt op de bovenkant van de bandbreedte van 11,5 tot 13,5 miljard dollar. Volgens de CFO van GM "staan alle seinen op groen". Slotstanden De S&P 500-index daalde woensdag met 1,2 procent tot 4.513,04 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,3 procent inleverde op 34.022,04 punten. Techbeurs Nasdaq ging met 1,8 procent onderuit op 15.254,05 punten. Bron: ABM Financial News

