AEX gaat naar verwachting hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX wezen circa een uur voor opening op een winst van 0,8 procent.

De Nasdaq leverde dinsdagvond weer in, constateerde analist Naeem Aslam van Avatrade, "na een breedgedragen verkoopgolf in techaandelen, nu de rentes stijgen na de aanstaande herbenoeming van Jerome Powell als voorzitter van de Fed."

"Door de oplopende rentes stappen beleggers over van groeibedrijven naar financials en energiebedrijven", ziet Aslam.

Verder blijft de aandacht ook gericht op de corona-ontwikkelingen in met name Europa, waar steeds meer maatregelen worden genomen om de nieuwste golf in te dammen.

"Een winterse covid-19-golf, zorgen over de energievoorziening en inflatiezorgen zijn allemaal mogelijke bronnen van volatiliteit in de komende maanden", zei Mark Haefele van UBS. "Maar de relatief kalme reactie van de aandelenmarkten suggereert dat men bereid is om daar doorheen te kijken, gezien de heersende opvatting dat dit nog altijd kortstondige ontwikkelingen zijn."

De bedrijfsagenda is vandaag vrijwel leeg, maar de macro-agenda is ruim gevuld, met onder meer de Duitse Ifo index, Amerikaanse groeicijfers en de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. En omdat in de VS Thanksgiving voor de de deur staat, zijn enkele cijfers, waaronder de wekelijkse steunaanvragen, een dag vervroegd. Ook let de markt op het Amerikaanse consumentenvertrouwen, de uitgaven en de orders voor duurzame goederen. Wall Street is donderdag dicht en vrijdag worden de deuren vroeger dan normaal gesloten.

De euro/dollar handelde woensdag op 1,1245. Olie werd iets duurder.

Bedrijfsnieuws

Veel nieuws was er voorbeurs niet voorhanden. Wel komt het aandeel TKH wellicht in beweging, nadat Berenberg het koersdoel verhoogde van 59,00 naar 67,00 euro.

En handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverhoging voor Just Eat Takeaway. Zakenbank JPMorgan trok het advies op van Neutraal naar Overwogen.

Slotstanden Wall Street

Wall Street sloot dinsdagavond verdeeld, met winsten van 0,2 en 0,6 procent voor de S&P500 index en de Dow Jones op respectievelijk 4.690,70 en 35.813,80 punten, maar een verlies van een half procent voor de Nasdaq op 15.775,14 punten.