Walmart verhoogt weer outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het derde kwartaal meevallende resultaten geboekt en verhoogt de outlook voor heel het jaar opnieuw. Dit meldde de Amerikaanse retailreus dinsdagmiddag. De omzet steeg in het derde kwartaal met 4,3 procent naar 140,5 miljard dollar. Desinvesteringen drukten de omzet afgelopen kwartaal met 9,4 miljard dollar. De online omzet in de VS steeg met 8 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een omzet van 135,4 miljard dollar. Deze hogere omzet leverde een nettowinst op van 3,1 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 1,45 dollar. Dat is meer dan Walmart zelf had voorzien. Outlook Voor heel het lopende boekjaar 2022 verwacht Walmart in de VS inmiddels een vergelijkbare groei van meer dan 6 procent, waar eerder werd gerekend op een stijging van 5 tot 6 procent en daarvoor zelfs op een lage enkelcijferige groei. De winst per aandeel voor dit boekjaar schat Walmart in op circa 6,40 dollar per aandeel, waar eerder werd uitgegaan van 6,20 tot 6,35 dollar. Het aandeel Walmart opent dinsdag 1,8 procent hoger, is de verwachting. Bron: ABM Financial News

