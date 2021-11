Beursblik: JDE Peet's blijft op verkooplijst Jefferies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies ziet de inflatiedruk toenemen bij koffiebedrijf JDE Peet's en houdt het advies Underperform in stand, met een koersdoel dat met 3 euro wordt verlaagd naar 23,50 euro. Dit blijkt maandag uit een rapport van de zakenbank. De koers van JDE Peet's is afgelopen week 4 procent gestegen, omdat het aandeel zijn plek behoudt in de MSCI Europe Index. Jefferies kijkt echter vooral naar de stijgende inflatiedruk in de prijzen van groene koffiebonen. Door droogte in Brazilië is de prijs met 70 procent gestegen in een jaar tijd, naar het hoogste niveau sinds begin 2012. Dat JDE Peet's zijn winstverwachting handhaafde voor de autonome EBIT-groei, betekent volgens de analisten dat het koffiebedrijven zijn kosten langer heeft afgedekt dan verwacht, maar dat stelt het probleem van de hoge koffieprijzen alleen uit. Jefferies merkt op dat in een vergelijkbaar geval in 2011 en 2015 Nestlé de marges op koffie enorm zag dalen. De analisten verwachten dat JDE Peet's niet de volledige 70 procent prijsstijging voor zijn kiezen zal krijgen, omdat het bedrijf een grote koper is, maar zelfs 20 procent zou al meer zijn dan de vermoedelijke verhoging van de verkoopprijs in 2022. Intussen ziet marktonderzoekbureau Nielsen JDE Peet's marktaandeel verliezen bij de koffiebonen en gemalen koffie in Europa, waardoor de omzetgroei hier tot stilstand is gekomen. Met het nieuwe koersdoel zit Jefferies 6 procent lager dan de consensusverwachting van analisten en ook lager dan de winstverwachting van het bedrijf zelf voor de lange termijn. Bron: ABM Financial News

