Burberry blijft groeien en hervat dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Burberry heeft in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar de groei weten vast te houden en de outlook voor het hele boekjaar gehandhaafd. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van het Britse modebedrijf. De omzet steeg over de periode tot en met 26 september met 38 procent naar 1,2 miljard Britse pond. Op basis van constante valuta bedroeg de toename 45 procent. Het aangepaste operationeel resultaat steeg van 51 miljoen pond naar 196 miljoen pond. De marge die daaruit voortvloeit bedroeg 16,2 procent tegen 5,8 procent over dezelfde periode een jaar eerder. De vrije kasstroom draaide van 45 miljoen pond negatief naar 104 miljoen pond positief. Dividend Het dividendvoorstel ligt op 11,6 pence per aandeel Burberry. Vorig jaar werd het interimdividend gepasseerd. Outlook Voor de groepsomzet wordt door Burberry nog altijd uitgegaan van een hoge enkelcijferige groei op de middellange termijn en een 'betekenisvolle' margestijging. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.