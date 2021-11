Video: AEX wacht op doorbraak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De AEX doet wat het moet doen. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera tegen ABM Financial News. "De succesvolle terugtest van de voormalige horizontale weerstand op circa 803 punten in de AEX Index dient gevolgd te worden door een doorbraak boven de horizontale weerstand op circa 818,50 punten om de stijgende trend te continueren", aldus Van den Akker. "Onze langere koersdoelen op 855 en 900 punten zijn ongewijzigd, maar eerste projectie resulteert vooralsnog in een niveau tussen de 828 en 835 punten. Een doorbraak van de opgaande weerstandslijn in de daggrafiek, vandaag op circa 829 punten en stijgend met circa 1 punt per dag, is noodzakelijk om een mogelijke laatste versnellingsfase binnen de uptrend te genereren", meent Van den Akker, en is ook noodzakelijk om de lange termijn koersdoelen tussen de 855 en 900 punten als realistisch en haalbaar te beschouwen. Klik hier voor: AEX wacht op doorbraak Bron: ABM Financial News

