AEX begint november vooralsnog goed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft maandag de wind flink in de rug, met verschillende aandelen in de AEX die meer dan 2 procent winnen. De AEX noteerde rond de klok van 11 uur 0,2 procent hoger op 812,86 punten. Het is vooralsnog een rustige ochtend. Het meest in het oog springen de inkoopmanagersindices, terwijl de bedrijfsagenda leeg is. De inkoopdata wijzen voor de Japanse, Nederlandse en Britse industrie op een groeiversnelling, terwijl de Chinese industrie inmiddels ook weer groeit. "Er was in de Nederlandse industrie aan het begin van het vierde kwartaal wederom sprake van een aanzienlijke verbetering van de bedrijfsomstandigheden", schreef Markit maandag. "De Nederlandse score is een van de hoogste ter wereld, wat erop duidt dat Nederlandse bedrijven vooralsnog de groeivertraging van de mondiale industrie weten te ontlopen", concludeerde econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO. "Ondernemers maken zich natuurlijk wel zorgen om de aanhoudende ontregeling van toeleveringsketens en de recordlange levertijden. Inkopers sparen kosten noch moeite om voldoende materialen in te kopen zodat de fabrieken kunnen blijven draaien." De euro/dollar noteert maandag op 1,1569. ING verwacht dat de dollar zal blijven stijgen in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. Op vrijdag steeg de greenback ook al, wat samenviel met nieuws over een stijging van de arbeidskosten op kwartaalbasis in de Verenigde Staten, "wat zonder twijfel bepaalde kernbeleidsmakers bij de Federal Open Market Committee ongerust zal maken", aldus ING. "Dit verstevigt het argument voor een overtuigde aankondiging van tapering door de Fed aanstaande woensdag." Olie wordt maandag tot een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX is Unibail-Rodamco-Westfield de koploper met een koerswinst van 3,3 procent. ArcelorMittal wint 2,4 procent en Signify, vrijdag nog de gebeten hond na cijfers, stijgt maandag 1,6 procent. ING wordt 2,3 procent duurder. Techaandelen hebben het lastiger. De halfgeleiderspecialisten ASML en Besi dalen 0,7 en 2,7 procent en Prosus en Adyen worden 0,4 en 1,4 procent goedkoper. In de AMX is Air France-KLM de uitblinker met een koerswinst van 4,3 procent. Ryanair heeft in het afgelopen half jaar het aantal vervoerde passagiers ruimschoots zien verdubbelen en dit leidde tot een omzetstijging van 83 procent naar 2,15 miljard euro. De bezettingsgraad steeg met 7 procentpunt naar 79 procent. Ondanks de aantrekkende marktomstandigheden boekte de maatschappij nog wel een nettoverlies van 48 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het verlies evenwel nog 411 miljoen euro. Verder stijgt Basic-Fit na een koersdoelverhoging door RBC met 3,5 procent en herstelt AMG deels van de verliezen van vorige week. AMG wint 2,3 procent. De grootste dalers zijn sectorgenoten WDP en Eurocommercial Properties met 1,3 en 2,9 procent. Bij de smallcaps valt Pharming op met een winst van 5,4 procent. Heijmans stijgt 2,7 procent en BAM 2,6 procent. ForFarmers is de grootste daler met een verlies van 1.2 procent. Bron: ABM Financial News

