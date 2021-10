AEX verliest licht terrein richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is richting het weekend wat terrein verloren. Bij een slot van 810,91 punten daalde de AEX vrijdag 0,2 procent. Op weekbasis daalde de hoofdindex licht.

Hoewel de AEX momenteel kwakkelt, staan hogere koersen nog steeds op de radar, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.

Ook in de rest van Europa staan de aandelenmarkten vrijdag onder druk, terwijl de S&P 500 en Nasdaq op Wall Street een adempauze nemen na de recente all time highs.

Zwaargewichten Apple en Amazon kwamen donderdag nabeurs met tegenvallende resultaten en waarschuwingen voor de impact die wordt veroorzaakt door de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Toch zien analisten van KBC Asset Management het niet zo somber in voor beide bedrijven.

Zo zou Apple "in staat moeten zijn om in 2022 de onvervulde vraag in te halen en zo de

productcyclus te verlengen", terwijl Amazon zich "relatief gezien in een betere positie lijkt te bevinden om het hoofd te bieden aan de meer algemene kostenstijgingen waarmee alle concurrenten worden geconfronteerd."

Ondertussen kijken marktkenners ook naar de ontwikkelingen op de obligatiemarkten. Zo schoot de Australische rente vrijdag met 24 basispunten omhoog naar 2,10 procent, "de sterkste stijging sinds maart 2020", zag investment manager Simon Wiersma van ING, nadat de Australische centrale bank hintte op het dichtdraaien van de geldkraan.

De Duitse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 0,09 procent negatief, tegenover -0,17 procent voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank donderdagmiddag.

"We verwachten dat de lange rentes verder blijven stijgen, zolang de ECB volhoudt dat de hoge inflatie ‘slechts tijdelijk’ is en daar niet op reageert (met bijvoorbeeld een verhoging van de beleidsrente)", aldus Wiersma.

"Voor obligatiebeleggers betekenen hogere rentes: koersverlies. Voor aandelenbeleggers is een hogere rente niet per se een probleem, mits de winstgroeiverwachtingen voor bedrijven ook stijgen", zei de marktkenner van ING.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag veel aandacht voor inflatiecijfers uit de eurozone en de VS. In de eurozone kwam die in oktober uit op 4,1 procent, van 3,4 procent in september. De voor de ECB belangrijke kerninflatie lag in oktober op 2,1 procent, van 1,9 procent een maand eerder.

In de VS kwam de PCE-kerninflatie, voor de Federal Reserve een belangrijke graadmeter, in september uit op 3,6 procent en daarmee gelijk aan een maand eerder.

Volgende week wordt duidelijk of de Fed in november al een begin maakt met het afbouwen van de monetaire stimulering of dat men nog wacht tot december.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1556. Een vat WTI-olie werd iets goedkoper op 82,50 dollar.

Stijgers en dalers

Chipproducenten Besi en ASMI stegen vrijdag ruim 1 tot 1,5 procent en stonden daarmee bovenaan. ArcelorMittal steeg 1,3 procent.

Signify was de gebeten hond met een verlies van ruim 5 procent, na een tegenvallende cijferrapportage. Daarop verlaagde Degroof Petercam het koersdoel van 46,00 naar 44,00 euro. Volgens ING sloeg Signify in het derde kwartaal de plank volledig mis. Het bedrijf had te kampen met de problemen in de aanvoerketen.

In de AMX gingen de handen op elkaar voor de cijfers van de veelgeplaagde vliegtuigmaatschappij Air France-KLM. Het aandeel won rum 3 procent. UBS sprak van meevallende cijfers. InPost sloot de rij met een verlies van zo'n 4 procent, terwijl AMG dik 4 procent won.

In de AScX verloor CTP ruim 4 procent. Brunel daalde licht na het openen van de boeken. ING vond de resultaten beter dan verwacht.

ForFarmers ging aan kop onder de kleine aandelen, met een winst van bijna 3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.